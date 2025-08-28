ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Индия увеличит закупки российской нефти несмотря на санкции США, - Reuters

Индия, Четверг 28 августа 2025 14:48
UA EN RU
Индия увеличит закупки российской нефти несмотря на санкции США, - Reuters Фото: Индия будет покупать больше российской нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экспорт российской нефти в Индию вырастет в сентябре. Россия снизила цены, чтобы продать больше сырья, так как из-за ударов украинских дронов работа ряда НПЗ была нарушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Давление США и ответ Индии

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, вытесненной западными санкциями после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Это позволило индийским переработчикам получать более дешевое сырье.

Однако закупки вызвали осуждение со стороны администрации президента США Дональда Трампа. В среду Вашингтон повысил тарифы на индийский импорт до 50%.

Нью-Дели заявляет, что рассчитывает урегулировать вопрос через переговоры. Премьер-министр Нарендра Моди также отправился в дипломатическое турне, включающее встречу с Владимиром Путиным.

Финансирование войны против Украины

Американские чиновники обвиняют Индию в извлечении выгоды из дешевой российской нефти и финансировании войны против Украины.

Без Индии России было бы сложно поддерживать нынешние объемы экспорта. Это ударило бы по доходам Кремля от продажи нефти, которые финансируют российский бюджет и войну против Украины.

Три источника, знакомые с поставками в Индию, сообщили, что индийские переработчики увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10-20% по сравнению с августом - то есть на 150 000-300 000 баррелей в сутки. По их словам, данные являются предварительными, а источники не уполномочены говорить публично.

Роль крупнейших покупателей и удары по НПЗ

Крупнейшие импортеры российской нефти в Индии - Reliance и Nayara Energy, контрольный пакет которой принадлежит российским компаниям, - не прокомментировали ситуацию.

У России увеличились объемыдля экспорта, так как плановые и внеплановые остановки НПЗ сократили возможности по переработке нефти. Украина за последние дни атаковала 10 российских заводов, что вывело из строя до 17% мощностей.

Доля России в импорте Индии

За первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки. Это соответствует уровню июля и немного ниже среднего показателя в 1,6 млн баррелей в сутки в январе-июне, по данным аналитиков Vortexa.

Эти объемы равны примерно 1,5% мирового предложения. Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. Крупными клиентами также остаются Китай и Турция.

Скидки на российскую нефть

Увеличение закупок Индией произошло в ущерб более дорогим поставкам из стран ОПЕК. Доля ОПЕК немного выросла в 2024 году после восьмилетнего падения.

По словам трейдеров, российские экспортеры предложили нефть Urals с загрузкой в сентябре по скидке 2-3 доллара за баррель к эталонной Brent. В августе скидка составляла лишь 1,50 доллара за баррель - минимальный уровень с 2022 года.

Напомним, торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти. Компании покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Доходы идут политически связанным энергетическим олигархам и далее в военный бюджет Путина.

При этом 62% американцев поддерживают введение санкций в отношении торговых союзников России - Индии, Китая и других стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Индия
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы