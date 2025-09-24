Зеленський заявив, що Іран ніколи не підтримає Україну, а Індія здебільшого з нами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News .

"Так, у нас є ці питання щодо енергетики, але я думаю, що президент Трамп може впоратися з цим з європейцями, встановити тісніші та міцніші відносини з Індією. І я думаю, що ми повинні зробити все, щоб індійці змінили своє ставлення до російського енергетичного сектору", - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що Іран ніколи не буде на боці України. За його словами, це пов’язано з тим, що Тегеран принципово не підтримує Сполучені Штати.

Індія і російська нафта

Раніше Bloomberg повідомляло, що Індія продовжує активно закуповувати нафту з Росії, незважаючи на тиск США і нові санкції. Влада країни не дає сигналів про скорочення імпорту.

Відмітимо, що до війни проти України Індія купувала в Росії всього 1% сирої нафти, а після 2020 року збільшила частку до 40%, фінансуючи військову машину Володимира Путіна.

У серпні президент США Дональд Трамп запровадив 50% тариф на постачання російської нафти в Індію. Він звинуватив бізнес у "наживі" і заговорив про "війну Моді". Однак це лише тимчасово знизило обсяги закупівель.

Пізніше міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія продовжить закупівлі російської нафти незважаючи на 50% тарифи США для індійських компаній.

Тим часом торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Індія перетворилася на центр переробки дешевої російської нафти.

Найабсурдніше, що ЄС планує укласти угоду про вільну торгівлю з Індією. І це на тлі того, що Вашингтон вимагає від ЄС і союзників ввести тарифи проти Індії та Китаю за закупівлю російської нафти.