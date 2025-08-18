"Геополитическое безумие": советник Трампа показал, как Индия финансирует войну Путина

США усиливают давление на Индию из-за импорта российской нефти. Новый тариф направлен на защиту американских интересов и сокращение поддержки войны Путина.

Об этом заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью в Financial Times.

США вводят новые тарифы против Индии за российскую нефть

Как отметил Наварро, американские потребители покупают индийские товары. Индия использует эти доллары для покупки российской нефти со скидкой. Российская нефть перерабатывается и перепродается по всему миру индийскими компаниями вместе с российскими партнерами. Россия при этом получает валюту для финансирования своей войны в Украине.

По его словам, пока Россия продолжает атаковать Украину при финансовой поддержке Индии, американские и европейские налогоплательщики вынуждены тратить десятки миллиардов долларов на оборону Украины.

Между тем Индия сохраняет высокие тарифы и торговые барьеры для американского экспорта. Более 300 тысяч солдат и мирных жителей погибли, НАТО на восточном фланге становится более уязвимым, а Запад оплачивает индийскую нефтяную схему, отметил советник Белого дома.

Торговые барьеры и дефицит США

По его данным, Индия устанавливает одни из самых высоких средних тарифов в мире и плотную сеть нетарифных барьеров, которые бьют по американским рабочим и компаниям. В результате США имеют огромный торговый дефицит с Индией, почти 50 млрд долларов ежегодно. При этом эти доллары США Индия использует для покупки российской нефти.

До вторжения России в Украину в феврале 2022 года российская нефть составляла менее 1% индийского импорта. С тех пор ежедневные поставки выросли до более чем 1,5 млн баррелей - более 30% от общего объема импорта.

Прибыль индийской нефтяной отрасли

Наварро заявил, что рост импорта российской нефти не связан с внутренними потребностями Индии. Основной стимул - прибыль крупных нефтяных компаний. Перерабатывающие заводы превратили Индию в центр переработки дешевой российской нефти.

Компании покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Это защищает Индию от санкционного контроля под предлогом нейтралитета.

Влияние на мировую экономику и войну

Индия экспортирует более миллиона баррелей нефтепродуктов в день, что составляет более половины объема импортируемой из России нефти. Доходы идут политически связанным энергетическим олигархам и далее в военный бюджет Путина.

Зависимость Индии от российской нефти подрывает усилия мирового сообщества по изоляции экономики войны Путина. Фактически Индия становится глобальным пунктом переработки российской нефти, превращая запрещенное сырье в высокодоходный экспорт и обеспечивая Москву необходимыми долларами, добавил советник Белого дома.

Военные поставки и политика США

Индия сильно зависит от российского оружия. Россия поставляла примерно 36% всех индийских закупок вооружений в 2020-2024 годах. США, Франция и Израиль постепенно поставляют Индии оружие, но сделки часто сопровождаются условием передачи технологий и строительства заводов на территории Индии.

"Это сводит на нет любые выгоды от сокращения торгового баланса Америки, а также создает риск передачи передового военного потенциала США Индии, которая теперь заигрывает как с Россией, так и с Китаем", - говорится в статье.

Наварро заявил, что "администрация Байдена в основном смотрела сквозь пальцы на это стратегическое и геополитическое безумие". Администрация Трампа приступила к решению. Недавний указ президента вводит 25% тариф национальной безопасности на индийские товары в ответ на импорт российской нефти. Этот тариф добавляется к уже существующему взаимному тарифу 25%.

"Эта двухуровневая политика ударит по Индии в ключевой точке - доступе к рынкам США - и одновременно перекроет финансовую поддержку России. Если Индия хочет быть стратегическим партнером США, ей нужно начать действовать как партнер", - добавил торговый советник.