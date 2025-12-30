В Украине создают систему для всеукраинского референдума

ЦИК приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум". Она будет отдельным компонентом Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

В Комиссии пояснили, что также утвержден порядок создания новой системы. В то же время ЦИК обратилась к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой предусмотреть финансирование для реализации этого решения, а к международным партнерам - с призывом содействовать созданию АИКС. Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик отметил, что законодательство обязывает Комиссию создать единую автоматизированную систему для выборов и референдумов. Однако средства на запуск полноценной Единой информационно-аналитической системы ранее не выделялись и не предусмотрены в госбюджете на 2026 год. "Учитывая это, Комиссия видит наиболее оптимальный вариант создать АИКС "Всеукраинский референдум" как компонент ныне функционирующей ЕАИС "Выборы", которая в этом году была модернизирована и усилена в плане киберзащиты", - отметил он.