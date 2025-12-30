ua en ru
В США усомнились в словах РФ об атаке на резиденцию Путина

Украина, Вторник 30 декабря 2025 22:30
В США усомнились в словах РФ об атаке на резиденцию Путина Фото: посол США в НАТО Мэтью Уитакер (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что сомневается в утверждениях России о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина, такое заявление он сделал в эфире Fox Business.

Он отметил необходимость ознакомиться с данными американских спецслужб относительно этого инцидента.

"Неясно, произошло ли это на самом деле", - сказал Уитакер, комментируя заявления Москвы, которые Украина отрицает.

По его словам, в случае подтверждения подобных действий они выглядели бы нелогичными на фоне заявлений о приближении к мирным договоренностям.

"Быть так близко к возможному мирному соглашению и одновременно делать шаги, которые могут выглядеть необдуманными или бесполезными, было бы странно", - отметил дипломат.

Мэтью Уитакер отметил, что ключевым является вывод разведслужб США и союзников относительно того, имел ли инцидент место на самом деле.

Вброс об атаке на резиденцию Путина

Вчера, 29 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о якобы попытке украинских беспилотников атаковать резиденцию Путина в Новгородской области.

Представитель страны-агрессора сразу перешел к угрозам, утверждая, что Россия уже определила цели в Украине для "ответного удара". В то же время он безосновательно обвинил Киев в проведении так называемой "политики государственного терроризма".

Стоит отметить, что версии Лаврова и Министерства обороны РФ не совпадают - в частности, по количеству дронов, которые якобы участвовали в атаке.

Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отреагировал на эти заявления, назвав их очередной российской ложью. Он подчеркнул, что подобные информационные вбросы имеют целью сорвать дипломатические наработки украинских чиновников и команды Дональда Трампа, а также могут служить оправданием для новых ударов по Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после этой атаки Россия якобы планирует "усилить переговорные позиции" по Украине. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что история с нападением является фейком, который РФ использует для срыва мирных инициатив, активизированных при участии Киева и Вашингтона.

Подробнее о заявлениях российской стороны, якобы атаке на резиденцию и разногласиях в позициях властей РФ - читайте в материале РБК-Украина.

