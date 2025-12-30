В США усомнились в словах РФ об атаке на резиденцию Путина

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что сомневается в утверждениях России о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина , такое заявление он сделал в эфире Fox Business .

Он отметил необходимость ознакомиться с данными американских спецслужб относительно этого инцидента.

"Неясно, произошло ли это на самом деле", - сказал Уитакер, комментируя заявления Москвы, которые Украина отрицает.

По его словам, в случае подтверждения подобных действий они выглядели бы нелогичными на фоне заявлений о приближении к мирным договоренностям.

"Быть так близко к возможному мирному соглашению и одновременно делать шаги, которые могут выглядеть необдуманными или бесполезными, было бы странно", - отметил дипломат.

Мэтью Уитакер отметил, что ключевым является вывод разведслужб США и союзников относительно того, имел ли инцидент место на самом деле.