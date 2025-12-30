Зеленский определился с новым главой ОП

Как передает РБК-Украина , об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Я определился. Информация будет немного позже. Что касается руководителей ОВА - изменения будут в начале года, сразу в начале года", - отметил Зеленский.

Список кандидатов

Сейчас Офис президента остается без руководителя. Как сообщали источники РБК-Украина, это связано с поиском нового формата работы ОП, который в значительной степени будет зависеть от кандидатуры будущего главы.

Среди наиболее вероятных претендентов, по данным РБК-Украина, называют министра обороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, руководителя ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП Павла Палису. Собеседники отмечают, что трое первых рассматривались сразу, тогда как Палиса положительно зарекомендовал себя в работе.

В медиа также упоминалась премьер-министр Юлии Свириденко, однако источники считают ее назначение маловероятным из-за недавнего прихода на должность и нежелания снова менять главу правительства.