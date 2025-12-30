"Путин - известный лжец": в США раскритиковали Трампа за реакцию на заявления РФ о дронах
Член Палаты представителей Дон Бейкон раскритиковал президента США Дональда Трампа за его реакцию на сообщения России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
В понедельник, 29 декабря, республиканец от штата Небраска заявил, что администрация Белого дома должна сначала проверить все факты, прежде чем делать публичные выводы. По его словам, глава Кремля неоднократно вводил мир в заблуждение.
"Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин - известный бесстыдный лжец", - подчеркнул Бейкон.
Заявление конгрессмена прозвучало на фоне комментариев Трампа относительно сообщений российской стороны о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области. Президент США заявил, что был "очень разъярен" этой информацией и назвал возможную атаку "неуместной" в нынешний момент.
В то же время Трамп признал, что сейчас проверяется, есть ли доказательства причастности Украины к этой атаке. Он также отметил, что инцидент повлиял на подход США в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Атака" на резиденцию Путина
Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы совершила атаку на резиденцию диктатора Владимира Путина.
На это президент Владимир Зеленский заявил, что заявления россияне - это подготовка к новым вражеским ударам. Он отметил, что россияне ищут повода для того, чтобы нанести удар по государственным зданиям в Киеве.
Все подробности о заявлении России относительно якобы атаки на резиденцию, реакции Украины, позиции украинского МИД, а также разногласиях российских властей - читайте в материале РБК-Украина.