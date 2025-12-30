Страны Балтии готовятся взрывать мосты на границах с РФ и Беларусью, - LRT
Страны Балтии усиливают подготовку к потенциальным военным угрозам со стороны России и Беларуси. На границе Литвы с Беларусью и Россией уже появились конструкции, предназначенные для подрыва мостов в случае вооруженного конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский общественный вещатель LRT.
Как пишет издание, в Вооруженных силах Литвы заявили, что вблизи границы уже создано несколько десятков объектов для хранения противотанковых и инженерных заграждений. Кроме этого, военные проводят высадку деревьев для прикрытия ключевых дорог, а также углубляют оросительные канавы - в случае необходимости они будут выполнять роль траншей и дополнительных противотанковых барьеров.
По замыслу военных, в случае угрозы или начала боевых действий мосты у границы можно будет быстро разрушить, чтобы сделать невозможным или существенно замедлить передвижение вражеских подразделений.
Подобную стратегию десятилетиями реализует Финляндия, которая имеет общую границу с Россией длиной более 1340 километров. Президент Финляндии Александер Стубб ранее подчеркивал, что европейские государства должны меньше говорить и больше готовиться.
"Нужно быть готовыми к худшему, чтобы избежать его", - заявил Стубб в комментарии Financial Times, призвав Европу перенять финский подход к безопасности.
В то же время в странах Балтии не все воспринимают такие действия однозначно. В Литве отдельные политики и их сторонники ранее обвиняли власти в "военном шовинизме". В Эстонии командующий Вооруженными силами Андрус Мерило предостерегал от чрезмерной "военной истерии", подчеркивая, что именно подготовленность, а не паника, позволяет обществу действовать рационально в кризисных ситуациях.
Путин не остановится на Украине
Аналитики Института изучения войны (ISW) обнародовали очередной отчет о ситуации вокруг Украины и России. В документе отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Беларусь фактически стала военным плацдармом России.
По оценке экспертов, нынешние удары по западным регионам Украины осуществляются, в частности, с использованием военной инфраструктуры на территории Беларуси. В ISW считают, что Москва и в дальнейшем будет расширять там свое военное присутствие, поддерживая войну против Украины и создавая потенциальные угрозы для стран НАТО.
Подобные оценки ранее высказывал и министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, который не исключил, что после возможного заключения мирного соглашения с Украиной Россия может совершить нападение на одно из государств НАТО.
В то же время глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Россия не способна вести войну на два фронта. Однако в случае завершения боевых действий в Украине следующей потенциальной целью РФ могут стать страны Балтии.