Главная » Бизнес » Энергетика

РФ ударила по энергообъекту на Черниговщине: из-за обесточивания изменено движение поездов

Украина, Вторник 30 декабря 2025 08:47
UA EN RU
РФ ударила по энергообъекту на Черниговщине: из-за обесточивания изменено движение поездов Иллюстративное фото: РФ ударила по энергообъекту на Черниговщине (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталья Кава

В Черниговском районе в результате ночного российского обстрела поврежден еще один важный энергетический объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго" и "Укрзализныцю".

По словам энергетиков, к аварийно-восстановительным работам приступят сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

Из-за отсутствия напряжения в электросети, вызванного вражескими ударами, "Укрзалізниця" временно ограничила движение отдельных пригородных поездов в направлении станции Неплюево.

В частности, в эти сутки по измененным маршрутам будут курсировать такие поезда:

  • №6542 Конотоп - Терещенская (вместо маршрута Конотоп - Неплюево);
  • №6543 Терещенская - Конотоп (вместо маршрута Неплюево - Конотоп).

Пассажиров призывают учитывать эти изменения при планировании поездок.

Обстрел Чернигова 25 декабря

Напомним, 25 декабря во время воздушной тревоги в Чернигове около 12:56 прогремел взрыв - российский ударный дрон попал в многоэтажный жилой дом.

Сначала сообщали об одном пострадавшем и повреждении одной квартиры, однако данные быстро уточнили. Менее чем через час стало известно о пяти раненых, четверо из них были госпитализированы.

Спасатели деблокировали четырех жителей, еще девять эвакуировали. В результате удара разрушены конструкции со второго по четвертый этажи.

По информации местных властей, повреждены 145 квартир в шести домах, а в подъезде, куда непосредственно попал дрон, две квартиры полностью уничтожены.

Аварийно-спасательные работы завершили около 21:00. По состоянию на следующее утро количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них - трое детей.

