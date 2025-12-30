ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ОАЭ собираются купить долю производителя ракет "Фламинго" Fire Point, - BBC

Украина, Вторник 30 декабря 2025 19:10
UA EN RU
ОАЭ собираются купить долю производителя ракет "Фламинго" Fire Point, - BBC Фото: Fire Point производит ракеты "Фламинго" (Fire Point)
Автор: Иван Носальский

Объединенные Арабские Эмираты могут приобрести долю украинской оборонной компании Fire Point. Общая ее стоимость составляет 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина.

По данным источников BBC, оборонная группа EDGE, которая принадлежит суверенному фонду ОАЭ, хочет приобрести миноритарную долю в украинской компании. Собеседники издания утверждают, что речь о 30% доли Fire Point.

Они уточнили, что сумма сделки составляет около 760 млн долларов. Fire Point уже "подала необходимые документы" в антимонопольный комитет.

Миндич хотел получить долю в Fire Point

Напомним, в ноябре стало известно, что фигурант коррупционного скандала в "Энергоатоме" и бизнесмен Тимур Миндич пытался приобрести половину акций компании Fire Point, специализирующейся на производстве вооружений, включая дальнобойные ракеты "Фламинго".

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что Миндич вместе с другими лицами предложил стать совладельцами компании после успешных испытаний продукции в марте прошлого года.

Однако предложенная сумма оказалась недостаточной, и руководство компании сочло предложение неконкурентоспособным.

Штилерман отметил, что переговоры с Миндичем продолжались достаточно долго, и бизнесмен проявлял активный интерес, но в итоге компания отказала ему, сохранив при этом деловые отношения. Основатели Fire Point подчеркнули, что на развитие производства вооружений они вложили собственные 1,5 миллиона долларов.

В начале декабря стало известно, что украинские защитники получили новую партию ракет "Фламинго". СМИ обнародовали соответствующие фото.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты ОПК фламінго Ракеты
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем