Двох міністрів часів Януковича підозрюють у держзраді за "Харківські угоди"

Двох колишніх міністрів часів президентства Віктора Януковича підозрюють у державній зраді. Їм повідомлено про підозру за підготовку "Харківських угод".

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних структурах, мова йде про колишнього главу МЗС Костянтина Грищенка і екс-главу Мін'юсту Олександра Лавриновича.

За оперативною інформацією, вони перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно.

Досудове розслідування встановило, що зміст і умови угоди між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були нав'язані колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим тодішньому прем'єр-міністру України.

"Абсолютно усвідомлюючи наслідки підписання цієї угоди, колишній прем'єр-міністр України і залучені міністри створили умови для продовження перебування Чорноморського флоту Росії на території України на 25 років. Це сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу Збройних сил держави агресора, використаних під час анексії АР Крим та Севастополя у 2014 році", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що екс-міністри брали участь у підготовці проекту угоди, зокрема, розпорядження Кабміну про його схвалення та проекту закону України Про ратифікацію цієї Угоди.

Також міністри організували схвалення главами центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів, щоб створити ілюзію законності підготовки документів перед їх підписанням і ратифікацією.

При цьому проект "Харківських угод" перед прийняттям навіть не пройшов правову експертизу.

Колишніх міністрів підозрюються у вчиненні держзради, шляхом нанесення шкоди Україні в інтересах Росії.

Зазначимо, що 21 квітня 2010 року Янукович підписав від імені України угоду з РФ, якою на 25 років продовжили термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі нібито під приводом отримання знижки на газ.