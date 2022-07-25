Падіння уламків БПЛА у Волинській області: стала відома кількість постраждалих
Через падіння уламків БПЛА на житловий будинок у Волинськійобласті постраждали 5 людей, у тому числі 3 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
"Зараз перебуваю на місці події у селі Дубове. Наразі тривають слідчі дії. Оглянули всі ушкодження. Як найшвидше все відновимо, щоб людям було де жити. Але життя, яке було втрачене, не повернеш. Щодо травмованих. Госпіталізовано було 5 осіб - двоє дорослих і троє дітей", - розповів він.
За словами очільника регіону, наразі їх життю нічого не загрожує.
"У медзакладі залишаються двоє дорослих", - констатував Погуляйко.
Як повідомлялося, у понеділок, 25 липня, у Волинській області було чути вибухи. Їхньою причиною стала робота протиповітряної оборони.
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