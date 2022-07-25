Падіння уламків БПЛА у Волинській області: стала відома кількість постраждалих

Через падіння уламків БПЛА на житловий будинок у Волинськійобласті постраждали 5 людей, у тому числі 3 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

Фото: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко (t.me/kt20220224)

"Зараз перебуваю на місці події у селі Дубове. Наразі тривають слідчі дії. Оглянули всі ушкодження. Як найшвидше все відновимо, щоб людям було де жити. Але життя, яке було втрачене, не повернеш. Щодо травмованих. Госпіталізовано було 5 осіб - двоє дорослих і троє дітей", - розповів він.

За словами очільника регіону, наразі їх життю нічого не загрожує.

"У медзакладі залишаються двоє дорослих", - констатував Погуляйко.