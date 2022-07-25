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НАТО надасть Україні новий пакет допомоги: що він включатиме

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Європа, Понеділок 25 липня 2022 17:52
НАТО надасть Україні новий пакет допомоги: що він включатиме Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

НАТО надасть Україні новий пакет допомоги, який зачепить як фінансовий, так і військовий сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека Єнса Столтенберга.

"Союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу. НАТО надасть комплексний пакет допомоги, включаючи засоби захищеного зв'язку, паливо, медикаменти та захисні жилети, обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних систем захисту від дронів", - розповів він.

За його словами, у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО, покращити оперативну сумісність та ще більше зміцнити оборонну спроможність України та сектор безпеки.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО заявляв, що війна Росії проти України буде довготривалою, але союзники спроможні продовжувати постачати Києву зброєю стільки, скільки це буде необхідно.

До цього Столтенберг заявляв, що в Україні ведеться війна на виснаження, але закінчиться вона все одно за столом переговорів.

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