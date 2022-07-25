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Стало відомо, хто стане новим генпрокурором України

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Понеділок 25 липня 2022 18:33
Стало відомо, хто стане новим генпрокурором України Фото: голова комітету з питань правової політики Андрій Костін (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Єлизавета Драбкіна

Цього тижня Верховна рада призначить нового генерального прокурора України. Ним стане голова комітету з питань правової політики Андрій Костін.

Про це РБК-Україна повідомили кілька інформованих джерел.

Водночас, Служба безпеки України наразі залишиться без постійного голови. СБУ у статусі виконуючого обов'язки керуватиме Василь Малюк. Раніше джерела видання пояснювали, що йому дали випробувальний термін.

Андрій Костін

Народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Слуга народу".

У 1995 році він закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету з відзнакою. Того ж року Костін отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та став членом Одеської обласної колегії адвокатів.

З 14 січня 2020 року - голова комітету ВР з питань правової політики.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова від посади голови СБУ та Ірину Венедиктову з посади генпрокурора.

Згодом у своєму зверненні Зеленський пояснив, що питання до чиновників виникли через колабораціонізм їх підлеглих, зокрема, через зв'язки між співробітниками силових структур України та спецслужбами Росії.

19 липня Верховна рада звільнила Баканова і Венедіктову.

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Генпрокурор Верховна рада
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