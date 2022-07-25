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Обстріл школи і будинку культури в Чугуєві: під завалами знайшли 3 людей (фото)

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Харків, Понеділок 25 липня 2022 12:25
Обстріл школи і будинку культури в Чугуєві: під завалами знайшли 3 людей (фото) Фото: наслідки обстрілу Чугуєва 25 липня (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти обстріляли Чугуєв з зенітно-ракетного комплексу С300. Під завалами вже знайшли 3 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції України.

"Внаслідок влучання ракет вщент зруйнована будівля районного будинку культури, де переховувались люди. Наразі відбувається розбирання завалів та встановлюється кількість постраждалих. Попередньо, вдалося звільнити з-під завалів трьох людей", - йдеться в повідомленні.

В поліції додають, що крім будинку культури, зруйновані школа, будівля, де знаходилась бібліотека та спортивний зал. Пошкоджені житлові будинки. Кілька ракет влучили по відкритих територіях.

"Неподалік школи вилучені залишки снарядів. За попередніми даними, обстріл здійснювався зенітно-ракетним комплексом С300", - додають поліцейські.

За даними фактами слідчим відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, вночі 25 липня російські окупаційні війська завдали удару по Чугуєву. Ворожі ракети влучили в школу та будинок культури, де перебували цивільні.

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