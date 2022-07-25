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Демченко втратив ще одну посаду, - джерело

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Київ, Понеділок 25 липня 2022 14:39
Демченко втратив ще одну посаду, - джерело Фото: Руслан Демченко втратив ще одну посаду (twitter.com/mukhin.ua)
Автор: Владислав Красінський, Руслан Гаращенко

Руслан Демченко відсторонений від посади голови комітету з питань розвідки при президентові України.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Цю посаду обійме начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Водночас співрозмовники видання зазначили, що Демченко був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО "суто з особистих причин".

Призначати його на інші посади не планують.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Демченко з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

На посаду першого заступника секретаря РНБО він був призначений 16 червня 2020 року.

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