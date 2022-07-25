Демченко втратив ще одну посаду, - джерело

Руслан Демченко відсторонений від посади голови комітету з питань розвідки при президентові України.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Цю посаду обійме начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Водночас співрозмовники видання зазначили, що Демченко був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО "суто з особистих причин". Призначати його на інші посади не планують.