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Президент України зустрівся з головою Світового банку

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США, Середа 01 вересня 2021 01:09
Президент України зустрівся з головою Світового банку Фото: президент України зустрівся з головою Світового банку (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Анна Полисученко

Президент України зустрівся з головою Світового банку. На зустрічі обговорювалися питання підтримки банком економіки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України.

Президент України обговорив з Девідом Мальпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати.

"Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проектах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до США з робочим візитом.

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