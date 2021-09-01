Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі, - Зеленський

Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі. Це заявив президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укринформ .

"Ми серйозно думаємо, як розвивати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації. І запросили США для участі в декількох моделях і думаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону", - заявив президент України.

Питання України сьогодні - це "не питання тільки в Україні", додав він. Це стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.

"Не тільки Україна, але всі повинні бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання", - зазначив президент.