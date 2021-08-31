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Зеленський закликав започаткувати консультації Україна-Німеччина-США щодо газу

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Вашингтон, Вівторок 31 серпня 2021 20:05
Зеленський закликав започаткувати консультації Україна-Німеччина-США щодо газу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до Вашингтону зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм. Глава держави підняв тему "Північного потоку-2" та збереження транзиту газу через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції", - заявив під час зустрічі президент.

Зеленський наголосив, що потрібно створити запобіжники від використання Росією газу як зброї.

Зокрема, глава держави закликав якнайшвидше започаткувати регулярні консультації між Україною, Німеччиною та США щодо збереження газового транзиту та забезпечення європейської енергобезпеки.

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Володимир Зеленський Північний потік-2 Нафтогаз України Сполучені Штати Америки Германия
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