Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства
Фото: Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства (РБК-Україна)
Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства. Це заявив президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.
"Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони США підписано угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ", - заявив президент України.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Зеленський прибув до США.