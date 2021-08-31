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Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства

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США, Вівторок 31 серпня 2021 22:45
Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства Фото: Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства (РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства. Це заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

"Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони США підписано угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ", - заявив президент України.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Зеленський прибув до США.

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