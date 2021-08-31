ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міністерства, NASA та Світовий банк: сьогоднішній порядок денний України у Вашингтоні

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 31 серпня 2021 15:26
Міністерства, NASA та Світовий банк: сьогоднішній порядок денний України у Вашингтоні Фото: Сергій Никифоров, прес-секретар президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський та українська делегація розпочали робочий візит до Вашингтону. Сьогодні на порядку денному низка візитів, зустрічей та підписання документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

Що сьогодні відбуватиметься у Вашингтоні

За словами Никифорова, сьогодні заплановано зустрічі та підписання стратегічних документів у:

  • Міністерстві енергетики США;
  • Міністерстві оборони США;
  • Державному департаменті США;
  • Світовому банку;
  • космічному агентстві NASA.

"Також Зеленський візьме участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона", - додав прес-секретар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні зустрінеться з міністром оборони США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Вашингтон
NEWS
"Пора колотися". Мер Івано-Франківська пригрозив звільненням співробітникам за відмову від вакцинації
"Пора колотися". Мер Івано-Франківська пригрозив звільненням співробітникам за відмову від вакцинації
DAILY
"Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію