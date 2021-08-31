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Україна і США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС

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Вашингтон, Вівторок 31 серпня 2021 18:04
Україна і США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС Фото: угоду підписано під час візиту Володимира Зеленського до США (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: РБК-Україна

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проекту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президент.

"Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проекту - до 30 млрд доларів", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, на сьогодні запланована також зустріч Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном, переговори почнуться о 21:00 за київським часом.

Раніше РБК-Україна публікувало програму візиту українського президента.

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Володимир Зеленський Хмельницкая АЭС Сполучені Штати Америки
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