Україна і США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проекту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президент.
"Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проекту - до 30 млрд доларів", - зазначив Зеленський.
Новина доповнюється
Нагадаємо, на сьогодні запланована також зустріч Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном, переговори почнуться о 21:00 за київським часом.
Раніше РБК-Україна публікувало програму візиту українського президента.