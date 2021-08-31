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Україна повинна знову стати космічною державою, - Зеленський

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Вашингтон, Вівторок 31 серпня 2021 19:22
Україна повинна знову стати космічною державою, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський і глава NASA Білл Нельсон (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна повинна знову стати космічною державою. Він запросив главу NASA Білла Нельсона відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.

За його словами, в ході зустрічі з главою NASA обговорювалися проєкти, до яких може приєднатися Україна зі своїми унікальними космічними розробками.

Сторони також обговорили перспективи участі українських підприємств у проєкті "Антарес", програмою дослідження Місяця "Артеміда", а також проєкти, до яких Україна може приєднатися зі своїми технологіями.

"Чекаємо Білла Нельсона з візитом в Україну", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 31 серпня Володимир Зеленський та українська делегація розпочали робочий візит до Вашингтона.

Про порядок першого дня візиту - у матеріалі РБК-Україна.

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NASA Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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Україна повинна знову стати космічною державою, - Зеленський
Україна повинна знову стати космічною державою, - Зеленський
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