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Міністри оборони України та США підписали міжурядову угоду

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США, Вівторок 31 серпня 2021 23:50
Міністри оборони України та США підписали міжурядову угоду Фото: міністри оборони України та США підписали міжурядову угоду (mil.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Міністри оборони України та США підписали міжурядову угоду. Документ підписаний в рамках робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки на запрошення Президента США Джозефа Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Підписання Угоди про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки стало результатом фундаментального поглиблення співпраці між обома країнами за науково-технічними та військово-технічними напрямами. Завдяки його укладенню розвиваються міжнародно-правові засади для підписання контрактів з реалізації спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в оборонній сфері.

Зокрема, створюються умови для впровадження передових оборонних технологій, започаткування проектів у сфері модернізації озброєння та військової техніки із залученням інвестицій американської сторони.

Крім того, положення угоди дозволяють реалізовувати заходи з проведення тестувань озброєння і військової техніки, науково-дослідних робіт, перевірки результатів і оцінки їх ефективності з використанням обладнання і технологій, відсутніх в Україні. А українські науково-дослідні установи зможуть залучатися до виконання проектів американської сторони.

Передбачається і просування продукції та послуг обох держав на ринках третіх країн з урахуванням стандартів країн-членів НАТО.

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