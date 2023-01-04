Зеленский провел Ставку, а Залужный рассказал о контрнаступлении ВСУ: новости за 3 января

Война России против Украины: последние новости

Зеленский провел Ставку: говорили об обстановке на фронте и вероятных шагах РФ

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди тем - обстановка на фронте и вероятные шаги РФ в ближайшее время.

"(Главнокомандующий ВСУ - ред.) Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта. О вероятных шагах агрессора в ближайший период говорилось в докладе (руководителя ГУР МО - ред.) Кирилла Буданова", - рассказал глава государства.

Залужный назвал самое сложное направление фронта и где удается контрнаступать

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел первый в новом году телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марком Милли. В ходе переговоров Залужный назвал самое сложное направление фронта.

"Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложная ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление", - заявил Залужный.

Он также добавил, что на Донецком направлении ВСУ удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия.

Просила Россия. Турецкие СМИ опубликовали новые детали обмена Медведчука

Обмен одиозного политика Виктора Медведчука на украинских защитников произошел по запросу российской стороны. Он проходил в аэропорту Анкары, отмечает Hurriyet.

По информации издания, запрос на обмен поступил от россиян, и когда украинская сторона согласилась, переговоры прошли в турецкой Анкаре при поддержке Национальной разведывательной организации. Переговоры заняли время.

Предупредят ли украинцев о новом масштабном наступлении России: ответ Минобороны

Украина готовится к любым действиям со стороны россиян, но гарантировать предупреждение о новом масштабном наступлении было бы некорректно. Поскольку противник имеет несколько сценариев и принимает решение в последний момент, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

На вопрос журналиста, возможны ли какие-либо предупреждения, что враг будет наступать, например, с севера, она ответила, что "в этой ситуации не корректно говорить о предупреждении".

Британия объявила дополнительные поставки помощи Украине в борьбе с РФ

В ходе общения премьер-министра Британии Риши Сунака и президента Украины Владимира Зеленского глава британского правительства пообещал дополнительные поставки помощи Украине для борьбы с Россией.

В Беларусь прилетел российский самолет для корректировки ударов, - "Гаюн"

Сегодня, 3 января, Россия перебросила в Беларусь свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, который используется для корректировки ударов.

Борт Ил-76 А-50У с регистрационным номером RF-50608 приземлился в Мачулищах в 21:25.