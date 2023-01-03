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ВСУ обстреляли два пункта управления россиян и нанесли четыре авиаудара: сводка Генштаба

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Украина, Вторник 03 января 2023 18:43
ВСУ обстреляли два пункта управления россиян и нанесли четыре авиаудара: сводка Генштаба Иллюстративное фото: ВСУ обстреляли два пункта управления россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 3 января, нанесли успешные удары по российским пунктам управления, а также применяли авиацию для атак на врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По информации украинского военного командования, в течение суток авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. При этом ракетные войска успешно обстреляли два пункта управления и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Вместе с тем россияне продолжили сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Также они попытались улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях и усилили группировку на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных с Херсонского направления.

Ситуация на отдельных направлениях:

  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах РБ и РФ, но признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеские обстрелы были зафиксированы в районах 10 населённых пунктов Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии враги провели по районам 14 населенных пунктов, в частности: Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка, Першотравневое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва Луганской области;
  • на Бахмутском и Авдеевском направлениях враг обстреливал позиции наших войск из танков и артиллерии разных типов в районах более 20 населенных пунктов, в частности: Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клищиевка, Водяное и Марьинка Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении оккупанты избивали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар, Никольское Донецкой области;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях враг ударил по позициям наших войск из танков и артиллерии в районах более 25 населенных пунктов, а также не прекратил проводить обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, трасса Сватово-Кременная (Луганская область), с помощью которой поставляются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных.

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