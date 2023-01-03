В Беларусь прилетел российский самолет для корректировки ударов, - "Гаюн"

Сегодня, 3 января, Россия перебросила в Беларусь свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, который используется для корректировки ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram .

По данным мониторинговой группы, сегодня в 21:25 в Мачулищах приземлился борт Ил-76 А-50У с регистрационным номером RF-50608. При этом в предыдущий раз, этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

Также "Гаюн" добавляет, что 30 декабря из Беларуси в Россию улетел Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966.

Отметим, что А-50 может служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.