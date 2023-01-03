Геликоптер, ПВО и 750 оккупантов. Генштаб посчитал потери россиян за сутки

По данным на утро вторника, 3 января, украинские военные ликвидировали за сутки 750 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 108190 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши воины 2 января отразили 13 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

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