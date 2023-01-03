Геликоптер, ПВО и 750 оккупантов. Генштаб посчитал потери россиян за сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 3 января (GettyImages)
По данным на утро вторника, 3 января, украинские военные ликвидировали за сутки 750 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 108190 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 03.01 ориентировочно составили:
- личного состава 108 190 (+750) человек ликвидировано,
- танков - 3036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6100 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 2033 (+6) ед,
- РСЗО - 424 (+1) ед,
- средств ПВО - 214 (+1) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 270 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1839 (+3),
- крылатых ракет – 723 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4735 (+10) ед,
- специальной техники - 181 (+0).
Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши воины 2 января отразили 13 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.