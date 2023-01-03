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Геликоптер, ПВО и 750 оккупантов. Генштаб посчитал потери россиян за сутки

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Украина, Вторник 03 января 2023 08:29
Геликоптер, ПВО и 750 оккупантов. Генштаб посчитал потери россиян за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 3 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро вторника, 3 января, украинские военные ликвидировали за сутки 750 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 108190 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 03.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 108 190 (+750) человек ликвидировано,
  • танков - 3036 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6100 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2033 (+6) ед,
  • РСЗО - 424 (+1) ед,
  • средств ПВО - 214 (+1) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 270 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1839 (+3),
  • крылатых ракет – 723 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4735 (+10) ед,
  • специальной техники - 181 (+0).

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши воины 2 января отразили 13 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

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