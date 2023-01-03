Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти

Российские войска могут готовиться к новой ракетной атаке по Украине. Но ближайшие 2-3 дня удары пока не грозят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, шторм в Черном море продолжается, а это говорит о том, что врагу трудно удерживать большую корабельную группировку, поэтому сейчас там 5 единиц.

"Они без ракетоносителей, поскольку все они находятся в пунктах базирования и там продолжается какой-то процесс. Возможно, новой подготовки учитывая календарь и перспективы того же Рождества, мы осознаем возможность и вероятную подготовку к этим "скрепам" очередным. Но это довольно не скоро будет, то есть еще 2-3 дня нам ракетная опасность нам такая критическая с моря не грозит", - рассказала Гуменюк.

Впрочем, она предупредила, что врагом может быть применена атака иранскими "Шахедами" и именно в ночное время россияне могут их использовать.

Напомним, по данным украинской разведки, у России есть крылатые ракеты в 2-3 раза для нанесения мощных массированных ракетных ударов по Украине.

Добавим, как объясняют военные, оккупанты могут и дальше атаковать Украину дронами, пока готовят ракеты для новых ударов.

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