Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
Российские войска могут готовиться к новой ракетной атаке по Украине. Но ближайшие 2-3 дня удары пока не грозят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, шторм в Черном море продолжается, а это говорит о том, что врагу трудно удерживать большую корабельную группировку, поэтому сейчас там 5 единиц.
"Они без ракетоносителей, поскольку все они находятся в пунктах базирования и там продолжается какой-то процесс. Возможно, новой подготовки учитывая календарь и перспективы того же Рождества, мы осознаем возможность и вероятную подготовку к этим "скрепам" очередным. Но это довольно не скоро будет, то есть еще 2-3 дня нам ракетная опасность нам такая критическая с моря не грозит", - рассказала Гуменюк.
Впрочем, она предупредила, что врагом может быть применена атака иранскими "Шахедами" и именно в ночное время россияне могут их использовать.
Напомним, по данным украинской разведки, у России есть крылатые ракеты в 2-3 раза для нанесения мощных массированных ракетных ударов по Украине.
Добавим, как объясняют военные, оккупанты могут и дальше атаковать Украину дронами, пока готовят ракеты для новых ударов.
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