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Враг ночью и утром массированно обстрелял Сумскую область: подробности

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Сумская область, Вторник 03 января 2023 11:03
Враг ночью и утром массированно обстрелял Сумскую область: подробности Фото: враг ночью и утром массированно обстрелял Сумскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью и утром 3 января ударили по Сумской области из артиллерии и зенитных установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, около 23 часов 2 января россияне из САУ обстреляли Краснопольскую общину. Враг ударил возле железнодорожного вокзала - 5 "прилетов".

Кроме того, после 2 ночи враг совершил два обстрела из артиллерии по Середино-Будской общине. Всего зафиксировано 38 "прилетов".

Также после 8 часов утра российские войска открыли огонь по Шалыгинской общине из зенитных установок.

Последствия обстрелов уточняются.

Напомним, вчера вражеские войска обстреляли четыре общины Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 70 ударов.

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Сумская область
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