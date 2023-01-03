Враг ночью и утром массированно обстрелял Сумскую область: подробности

Российские войска ночью и утром 3 января ударили по Сумской области из артиллерии и зенитных установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, около 23 часов 2 января россияне из САУ обстреляли Краснопольскую общину. Враг ударил возле железнодорожного вокзала - 5 "прилетов".

Кроме того, после 2 ночи враг совершил два обстрела из артиллерии по Середино-Будской общине. Всего зафиксировано 38 "прилетов".

Также после 8 часов утра российские войска открыли огонь по Шалыгинской общине из зенитных установок.

Последствия обстрелов уточняются.