Предупредят ли украинцев о новом масштабном наступлении России: ответ Минобороны

Украина готовится к любым действиям со стороны россиян, но гарантировать предупреждение о новом масштабном наступлении было бы некорректно. Поскольку противник имеет несколько сценариев и принимает решение в последний момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

На вопрос журналиста, возможны ли какие-либо предупреждения, что враг будет наступать, например, с севера, она ответила, что "в этой ситуации не корректно говорить о предупреждении".

"Потому что у врага так же есть, как и было несколько сценариев и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения", - говорит Маляр.

То есть она объясняет, что противник ориентируется по ситуации и по динамике фронта, рассчитывая ресурсы.

"И мы всегда открыто говорим, что сейчас на территории Беларуси происходит движение личного состава и техники. Оно происходит с февраля. Они постоянно имитируют там обучение, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности", - отметила Маляр.

Она напомнила, что территория Белоруссии постоянно используется россиянами для ведения войны.

"О том, что может быть более интенсивно использована Беларусь? Россия может использовать все, что угодно, это война. Поэтому все должны быть готовы к любому развитию событий, но понимать, что мы обладаем информацией и максимально насколько может быть государство готово", - подытожила Маляр.

Напомним, по данным украинской разведки, в Беларуси фиксируют наращивание сил, однако пока нет признаков подготовки кафиров к новому наступлению на Украину с территории РБ.

Детальнее о возможной угрозе повторного наступления из Беларуси читайте в материале РБК-Украина.

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