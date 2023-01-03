Просила Россия. Турецкие СМИ опубликовали новые детали обмена Медведчука

Обмен одиозного политика Виктора Медведчука на украинских защитников произошел по запросу российской стороны. Он проходил в аэропорту Анкары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

Издание тезисно приводит новые детали обмена, среди которых:

Запрос на обмен поступил от россиян, и когда украинская сторона согласилась, переговоры прошли в турецкой Анкаре при поддержке Национальной разведывательной организации. Переговоры заняли время.

Россияне выдвинули условие, чтобы 5 командиров "Азова" остались в Турции, и Украина согласилась. Они остаются в стране на условиях гарантий защиты и безопасности.

В день X самолеты из России и Украины один за другим приземлялись в аэропорту Анкары "под наблюдением сотрудников турецкой разведки".

После приземления под наблюдением сотрудников турецкой разведки в российский самолет вошли украинские официальные лица, а в украинский - российские. Они проверяли личные данные и состояние здоровья украинских военных и пророссийского политика.

Обмен прошел без проблем. С тех пор командиры "Азова" "гости Турции".

Этот обмен пленными был самым масштабным обменом с момента начала полномасштабной войны Россией 24 февраля.

Напомним, 21 сентября произошел масштабный обмен пленными. Украине удалось уволить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев.

При этом Россия вернула себе нардепа-предателя Виктора Медведчука и 55 оккупантов.

Добавим, как недавно рассказали в ОП, переговоры по обмену Медведчука проходили на уровне украинской и российской разведок. Такой шаг принял президент Владимир Зеленский.

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