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Трасса Сватово-Кременная под огневым контролем. Гайдай рассказал, насколько это важно

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Кременная, Вторник 03 января 2023 16:48
Трасса Сватово-Кременная под огневым контролем. Гайдай рассказал, насколько это важно Иллюстративное фото: трасса Сватово-Кременная находится под огневым контролем ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Трасса Сватово-Кременная (Луганская область), при помощи которой снабжаются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Можно говорить, что огневой контроль уже установлен над этой трассой. Да, физически наши силы обороны пока не находятся на трассе, но огневым контролем они ее уже контролируют, и там опасно ездить между Сватово и Кременной. Поэтому они ищут новые логистические решения, делают огромный круг через Старобельск, таким образом теряют время и определенные возможности", - рассказал Гайдай.

По его словам, под временно оккупированным Луганском уже стоят огромные очереди из фур - они там больше 10 километров. Снаряды, которые перевозят эти фуры, позже перегружают на военные КамАЗы, которые доставляют их к российским солдатам. Это усложняет ведения обороны для россиян.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным британской разведки, в Луганской области идут бои за ключевую трассу Сватово-Кременная, по которой российские войска снабжаются из Белгородской области России.

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