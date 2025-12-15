ua en ru
"Есть два решения": в ЕС сделали заявление по использованию замороженных активов РФ

Понедельник 15 декабря 2025 13:50
"Есть два решения": в ЕС сделали заявление по использованию замороженных активов РФ Фото: в ЕС сделали заявление об использовании замороженных активов РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Европейский Союз предложил два базовых варианта решений по использованию замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

Об этом заявил представитель ЕС по экономическим вопросам Балаж Уйвари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, ЕС предложил "два фундаментальных решения" по репарационному займу и альтернативному совместному заимствованию. Именно на этой основе продолжаются дальнейшие обмены и дискуссии перед саммитом Европейского совета на этой неделе.

"Мы предлагаем два решения, которые будут гарантировать, что в 2026 и 2027 годах Украина будет иметь необходимое финансирование. Если посмотреть на имеющиеся цифры, в начале года Украина в целом обеспечена ресурсами, а уже в начале весны могут вступить в силу новые решения", - отметил Уйвари.

Он добавил, что именно такой подход формирует видение Европейской комиссии относительно временных рамок дальнейших финансовых решений по поддержке Украины.

Замороженные активы РФ

Напомним, 12 декабря страны Евросоюза согласились заморозить российские активы в размере 210 млрд евро на бессрочный срок. Теперь это решение не будут продлевать каждые шесть месяцев.

Председатель Евросовета Антониу Кошта также подтвердил, что российские активы будут заморожены до завершения войны России против Украины.

Также сообщалось, что сейчас Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине "репарационного кредита", который будет обеспечен замороженными российскими активами.

Впрочем, против выступает Бельгия. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear находится большая часть замороженных активов России.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер требует, чтобы Евросоюз обеспечил для Euroclear защиту от рисков. В частности, речь идет о предоставлении необходимых ресурсов на случай, если Россия введет санкции.

