Европа представила план гарантий безопасности для Украины: 6 ключевых пунктов
Европейские лидеры обнародовали план гарантий безопасности для Украины. Он, в частности, предусматривает защиту неба и судоходства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров Европы.
Совместное заявление, в котором представлен план, подписали:
- канцлер Германии Фридрих Мерц;
- премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
- президент Финляндии Александр Стубб;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
- премьер-министр Нидерландов Дик Схоф;
- премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере;
- премьер-министр Польши Дональд Туск;
- премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
- председатель Европейского совета Антониу Кошта;
- глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Они отметили, что приветствуют значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине. Также было достигнуто согласие работать с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения устойчивого мира.
"Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью широкой евроатлантической безопасности. Они ясно дали понять, что Украина и её народ заслуживают процветающего, независимого и суверенного будущего, свободного от страха перед возможной будущей агрессией России", - сказано в заявлении.
Поэтому как Европа, так и США обязались работать вместе, чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Это включает:
Постоянную военную поддержку Украины
ВСУ должны оставаться на уровне до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории.
"Многонациональную силу Ukraine" под руководством Европы
Формируется в рамках "коалиции решительных" при поддержке США - для восстановления сил Украины, защиты неба и безопасности на море, с возможными действиями внутри Украины.
Механизм контроля прекращения огня
Возглавляемый США мониторинг с международным участием - для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них.
Юридически обязывающие гарантии безопасности
В случае нового нападения - обязанность реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами.
Инвестиции в восстановление Украины
Финансирование реконструкции, торговые сделки и компенсация убытков со стороны России. Российские активы в ЕС остаются замороженными.
Поддержку вступления Украины в ЕС
Лидеры обязались решительно поддерживать вступление Украины в Европейский Союз.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что гарантии безопасности должны включать мониторинг ситуации на линии разграничения.
По его словам, вопрос того, могут ли там расположить военных из других государств, пока обсуждается.
При этом 1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что "коалиция решительных" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины.