Позиции по территориям разные. Зеленский подвел итоги переговоров с США
Украина и США ведут в Берлине переговоры по поводу завершения войны с Россией. Пока что стороны не достигли согласия в вопросе территорий.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Он напомнил, что встречи с американскими чиновниками продолжаются уже второй день. В частности, вчера, 14 декабря, переговоры продолжались более пяти часов. При этом сегодня, 15 декабря, состоялось уже несколько раундов переговоров. Диалог продолжается, был предметный разговор днем.
Президент добавил, что представители Украины еще будут продолжать переговоры с американскими коллегами. Украинская делегация работает почти круглосуточно, чтобы достичь результата.
По словам Зеленского, не все вопросы были простыми. Одной из сложных тем являются территории. В ходе таких встреч поднимаются все вопросы.
"Диалога по территориям было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно. Но я думаю, что коллеги услышали мою личную позицию. Я очень рад, что я мог лично передать эту позицию", - сказал он.
Также президент обратил внимание, что Украина и США готовы работать продуктивно, чтобы найти решение, которое приблизит конец войны, с уважением для Украины.
Он анонсировал новые встречи, которые состоятся сегодня вечером.
Детали переговоров
Напомним, по состоянию на сейчас известно, что переговоры украинской и американской делегаций в Берлине продолжаются.
Неназванный американский чиновник рассказал на брифинге для СМИ, что в ходе обсуждений было согласовано 90% всех вопросов.
Он утверждает, что президент США Дональд Трамп остался доволен результатом переговоров. Он должен позвонить Зеленскому и европейским лидерам, которые встретятся сегодня, 15 декабря, вечером.