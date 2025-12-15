ua en ru
Позиции по территориям разные. Зеленский подвел итоги переговоров с США

Берлин, Понедельник 15 декабря 2025 19:19
Позиции по территориям разные. Зеленский подвел итоги переговоров с США
Автор: Иван Носальский

Украина и США ведут в Берлине переговоры по поводу завершения войны с Россией. Пока что стороны не достигли согласия в вопросе территорий.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Он напомнил, что встречи с американскими чиновниками продолжаются уже второй день. В частности, вчера, 14 декабря, переговоры продолжались более пяти часов. При этом сегодня, 15 декабря, состоялось уже несколько раундов переговоров. Диалог продолжается, был предметный разговор днем.

Президент добавил, что представители Украины еще будут продолжать переговоры с американскими коллегами. Украинская делегация работает почти круглосуточно, чтобы достичь результата.

По словам Зеленского, не все вопросы были простыми. Одной из сложных тем являются территории. В ходе таких встреч поднимаются все вопросы.

"Диалога по территориям было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно. Но я думаю, что коллеги услышали мою личную позицию. Я очень рад, что я мог лично передать эту позицию", - сказал он.

Также президент обратил внимание, что Украина и США готовы работать продуктивно, чтобы найти решение, которое приблизит конец войны, с уважением для Украины.

Он анонсировал новые встречи, которые состоятся сегодня вечером.

Детали переговоров

Напомним, по состоянию на сейчас известно, что переговоры украинской и американской делегаций в Берлине продолжаются.

Неназванный американский чиновник рассказал на брифинге для СМИ, что в ходе обсуждений было согласовано 90% всех вопросов.

Он утверждает, что президент США Дональд Трамп остался доволен результатом переговоров. Он должен позвонить Зеленскому и европейским лидерам, которые встретятся сегодня, 15 декабря, вечером.

