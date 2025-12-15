Дроны СБУ впервые в истории подорвали российскую подлодку (видео)
Дроны Службы безопасности Украины атаковали российскую подлодку в порту Новороссийска. Это первый в истории подобный случай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.
"Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby подорвали российскую подлодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя", - отметили в Службе безопасности.
Там уточнили, что на борту подлодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр". Их россияне используют для ударов по территории Украины.
Подлодку уничтожили в рамках операции 13 Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины. Стоимость подлодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов. При этом в условиях антироссийских санкций строительство такой подлодки может обойтись в 500 млн долларов.
Этот класс подлодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.
В СБУ обратили внимание, что подлодка вынужденно находилась в порту Новороссийска, поскольку украинские воины своими дронами вытеснили вражеские корабли и субмарины из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.
Подлодка класса "Варшавянка"
Подлодка проекта 636.3 "Варшавянка" - это дизельно-электрическая многоцелевая подводная лодка с акцентом на малошумность и скрытность. Модификация 636.3 получила улучшенную гидроакустическую "оболочку".
Вооружение лодок 636.3 включает шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм и боекомплект торпед/помещаемых через аппараты крылатых ракет. Этот проект способен нести и запускать крылатые ракеты "Калибр" (обычно до четырех на борту, пуски - через торпедные аппараты).
К слову, в 2023 году в результате атаки на временно оккупированный Крым Украине удалось поразить подводную лодку "Ростов-на-Дону".