Дроны СБУ впервые в истории подорвали российскую подлодку (видео)

Дроны Службы безопасности Украины атаковали российскую подлодку в порту Новороссийска. Это первый в истории подобный случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

"Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby подорвали российскую подлодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя", - отметили в Службе безопасности.

Там уточнили, что на борту подлодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр". Их россияне используют для ударов по территории Украины.

Подлодку уничтожили в рамках операции 13 Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины. Стоимость подлодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов. При этом в условиях антироссийских санкций строительство такой подлодки может обойтись в 500 млн долларов.

Этот класс подлодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.

В СБУ обратили внимание, что подлодка вынужденно находилась в порту Новороссийска, поскольку украинские воины своими дронами вытеснили вражеские корабли и субмарины из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.