Без света трижды в сутки: как будут действовать графики в Киеве 16 декабря

Киев, Понедельник 15 декабря 2025 22:13
Без света трижды в сутки: как будут действовать графики в Киеве 16 декабря Иллюстративное фото: в Киеве завтра будут выключать свет (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 16 декабря, в Киеве снова будут действовать графики отключения света. Электроэнергии может не быть до трех раз в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В компании рассказали, что 15 декабря свет в столице будут отключать по такому принципу:

  • Подгруппа 1.1 отключение - с 08:00 до 12:00, и с 16:00 до 20:00;
  • Подгруппа 1.2 отключения - с 05:00 до 09:00, и с 15:30 до 22:00;
  • Подгруппа 2.1 отключение - с 05:00 до 09:00, и с 15:30 до 19:30;
  • Подгруппа 2.2 отключение - с 05:00 до 10:30, и с 15:30 до 19:30;
  • Подгруппа 3.1 отключение - с 10:30 до 15:30, и с 19:00 до 22:30;
  • Подгруппа 3.2 отключение - с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:30, и с 19:00 до 22:30;
  • Подгруппа 4.1 отключение - с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:30, и с 19:00 до 22:30;
  • Подгруппа 4.2 отключение - с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:30, и с 19:00 до 22:30;
  • Подгруппа 5.1 отключение - с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 16:00, и с 22:30 до 24:00;
  • Подгруппа 5.2 отключение - с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 16:00, и с 22:30 до 24:00;
  • Подгруппа 6.1 отключение - с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 19:00, и с 22:30 до 24:00;
  • Подгруппа 6.2 отключение - с 06:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00, и с 22:30 до 24:00.
Фото: графики отключения в Киеве 16 декабря (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Украине

По данным "Укрэнерго", 16 декабря, в Украине снова будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности. Графики будут касаться не всех областей.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что сейчас по всей Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений. Она отметила, что такая ситуация может сохраняться определенное время, однако правительство работает над уменьшением продолжительности ограничений.

Напомним, в ночь на 13 декабря Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах, в частности в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

В то же время в ДТЭК объяснили разницу между блэкаутом и экстренными отключениями: экстренные отключения являются контролируемой мерой и не означают полного коллапса энергосистемы, тогда как блэкаут - это ее полный распад с длительным периодом восстановления.

