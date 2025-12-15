ua en ru
СБУ сорвала покушение на работника оборонного завода в Запорожье

Украина, Понедельник 15 декабря 2025 12:32
СБУ сорвала покушение на работника оборонного завода в Запорожье
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины совместно с Нациполицией предотвратили покушение на чиновника оборонного предприятия в Запорожье. Агент РФ готовил физическую ликвидацию ведущего специалиста местного оборонного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сдужбу СБУ.

По данным следствия, фигурантом оказался 23-летний безработный житель Запорожья, которого российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы с предложениями "легкого заработка". После выполнения тестовых заданий ему поручили подготовку покушения.

Агент собирал информацию о графике работы чиновника, маршрутах передвижения и организовал наблюдательный пункт возле КПП предприятия. Он снимал видео, следил за сотрудником до места жительства и отчитывался куратору из РФ через мессенджер.

Кроме основной задачи, задержанный также отслеживал места дислокации Сил обороны в Запорожье для возможных ударов управляемыми авиабомбами. СБУ задержала агента во время проведения доразведки вблизи военного транспорта. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Операцию провели сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Нацполицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины предотвратила масштабную попытку российских спецслужб осуществить серию терактов в столице. По данным украинской госбезопасности, российская ФСБ готовила взрывы в киевском метро и крупных торгово-развлекательных центрах, а также заказные убийства известных украинцев.

