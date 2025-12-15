В Украине стартует отбор кандидатов в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний

Правительство запускает отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда энергетических компаний. Формирование нового состава ожидается в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Приглашаем добропорядочных и профессиональных кандидатов подаваться. Главная наша цель - обеспечить прозрачность, эффективность и контроль в управлении компаниями энергетического сектора", - сообщила Свириденко.

Кроме этого, в пятницу стартовал конкурс на 4 независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

Премьер отметила, что всю информацию о ходе отбора кандидатов будет обнародовать Министерство экономики. Формирование нового состава наблюдательных советов планируется в январе.

Речь идет, в частности, о

По ее словам, согласно правительственному плану, в понедельник, 15 декабря, начинается отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных компаний энергетического сектора.

Что предшествовало

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" после коррупционного скандала.

Как отметила Свириденко, новый наблюдательный совет должен перезапустить руководство "Энергоатома", а также провести аудит.

Также известно, что Украина призвала страны Евросоюза предложить кандидатов в наблюдательный совет "Энергоатома".

Как пояснил министр экономики Украины Алексей Соболев, при изменении наблюдательных советов госкомпаний, в частности энергетических, где состав сформирован в полном объеме, пересмотру и переназначению будут подлежать только представители государства.

Все детали о коррупционном деле в "Энергоатоме" - читайте в материале РБК-Украина.