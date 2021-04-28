Зеленський пропонує новий формат переговорів по Донбасу, а Степанова можуть відправити у відставку: новини за 27 квітня

Президент України Володимир Зеленський виступає за створення нового міжнародного формату переговорів по Донбасу, На Донбасі в результаті підриву автомобіля є загиблий і поранені, в Україні аномальний холод зміниться різким потеплінням. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 27 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

З потужними гравцями: Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський виступає за створення нового міжнародного формату переговорів щодо Донбасу. Він може бути паралельним нормандському і складатися з "потужних гравців".

"Це може бути розширення нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення", - заявив Зеленський.

На Донбасі в результаті підриву автомобіля загинув військовий, ще троє поранені

У вівторок, 27 квітня, на Донбасі військовий автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. В результаті події один український військовий загинув, ще троє отримали травми.

Повідомляється, що інцидент стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"УЗ" відновлює повноцінний рух поїздів в усіх областях, окрім Житомирської

Укрзалізниця відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі заборона висадки та посадки пасажирів діє лише в Житомирській області.

"Укрзалізниця вкотре наголошує, що суворо стежитиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах і на вокзалах, та звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні компанії.

Україна висилає російського консула в Одесі. Він залишить країну до 30 квітня

Україна у відповідь на висилку українського дипломата з Росії оголосила "persona non grata" російського консула в Одесі. Він має залишити країну до 30 квітня

У заяві МЗС знову висловив протест у зв'язку з тим, що вчора МЗС Росії оголосив "persona non grata" співробітника посольства України в Москві. Даний крок розцінюється як продовження антиукраїнської кампанії. https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-vysylaet-rossiyskogo-konsula-odesse-1619518485.html

Степанова збираються відправити у відставку. Але не на цьому тижні

Верховна рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак на цьому тижні голосування не передбачається. Про це РБК-Україна повідомило джерело в керівництві фракції "Слуга народу".

Степанов відреагував на інформацію про ймовірність своєї відставки. Він зазначив, що чутки про це поширюються протягом останніх півроку.

У Києві підліток вирізав всю сім'ю і просидів з тілами кілька днів: що відомо

У Києві на вулиці Ревуцького (ж/м "Позняки") 16-річний підліток вирізав всю свою сім'ю і провів з тілами кілька днів. А коли їх почали розшукувати, став переховуватися на вулиці.

Що відомо про страшний злочин, причини трагедії, і що тепер буде з хлопцем - читайте в матеріалі Styler.

Bloomberg оприлюднив рейтинг найстійкіших країн до COVID-19

Американське видання Bloomberg склало рейтинг найбільш безпечних і стійких до коронавірусу країна. Список очолив Сінгапур.

Рейтинг складався з урахуванням таких параметрів: індекс зараження, смертність від COVID, кількість тестів і відсоток виявлення, масштаби вакцинації, надійність карантинних заходів.

В Україні аномальний холод зміниться різким потеплінням (карта)

Погода в Україні в середу, 28 квітня, порадує жителів більшості областей країни. Нічні морози почнуть відступати, а денна температура піде вгору. Крім того, синоптики пообіцяли сонячну і ясну погоду майже у всіх регіонах.