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Україна оголосить про взаємну висилку російського дипломата

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 18:31
Україна оголосить про взаємну висилку російського дипломата Фото: МЗС України оголосить про висилку російського дипломата (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна у відповідь на висилку свого дипломата з Росії найближчим часом має оголосити про дзеркальний захід. Рішення Москви підтверджує курс на загострення відносин.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, заява МЗС Росії про висилку співробітника посольства України є черговою провокацією.

"Оголошення дипломата посольства України в Москві "persona non grata" позбавлене логіки, не має під собою ніяких причин. Таке рішення тільки підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України", - додав Ніколенко.

Зазначимо, сьогодні російське МЗС заявило, що з території Росії вишлють ще одного українського дипломата. При цьому в повідомленні не було вказано ім'я співробітника посольства, який висилається.

Нагадаємо, в середині квітня в Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру", після чого його видворили з Росії.

У відповідь на це МЗС України оголосив "persona non grata" старшого дипломата посольства Росії Євгена Чернікова. Він вже залишив країну.

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