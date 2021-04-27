В Україні аномальний холод зміниться різким потеплінням (карта)

Погода в Україні в середу, 28 квітня, порадує жителів більшості областей країни. Нічні морози почнуть відступати, а денна температура піде вгору. Крім того, синоптики пообіцяли сонячну і ясну погоду майже у всіх регіонах.

На сході очікується суха погода вдень, вночі можливий невеликий дощ з мокрим снігом у Дніпрі та Луганській області. Вночі від -2 до +3 градусів, а вдень прогріється до +11 + 14 градусів.

У південній частині синоптики прогнозують суху і ясну погоду, невеликий дощ зі снігом може зачепити тільки Херсонську область. Вночі від -2 до +3 градусів, вдень очікується від +11 до + 16 градусів. У Криму без опадів, вночі + 4 +6 градусів, вдень +14 + 16 градусів.

На півночі сонячно і сухо, можливий невеликий вітер. Вночі від -3 до -1 градуса, вдень прогріється до +11 +13 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують сонячну і ясну погоду, без опадів. Вночі ще буде холодно, від -3 до -1 градуса, але вдень стовпчики термометрів стрибнуть до +12 +14 градусів.

У центральній частині країни опади не прогнозуються, вдень сонячно. Температура повітря вночі становитиме від -4 до -1 градуса, вдень потеплішає до +11 +13 градусів.

У Києві 28 квітня очікується сонячна і суха погода, можливий невеликий вітер. Вночі в столиці від 0 до -2 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 28 квітня