З потужними гравцями: Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський виступає за створення нового міжнародного формату переговорів щодо Донбасу . Він може бути паралельним нормандському і складатися з "потужних гравців".

Про це він заявив в ході поїздки в Херсонську область, передає сайт президента .

На його думку, залучення інших країн може сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі.

"Це може бути розширення нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення", - заявив Зеленський.

Зазначимо, раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.