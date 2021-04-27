З потужними гравцями: Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу
Президент України Володимир Зеленський виступає за створення нового міжнародного формату переговорів щодо Донбасу. Він може бути паралельним нормандському і складатися з "потужних гравців".
Про це він заявив в ході поїздки в Херсонську область, передає сайт президента.
На його думку, залучення інших країн може сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі.
"Це може бути розширення нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення", - заявив Зеленський.
Зазначимо, раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.
Нагадаємо, у президента Росії Володимира Путіна у відповідь на слова Зеленського виключають можливість змінити мінські угоди щодо мирного врегулювання на Донбасі. У Москві кажуть, що змінити їх можна тільки, поклавши їм край.
До цього російський переговірник Дмитро Козак пропонував провести нормандську зустріч на Донбасі із залученням " ЛДНР".