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Степанов прокоментував можливість своєї відставки

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 22:06
Степанов прокоментував можливість своєї відставки Фото: глава МОЗ Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на інформацію про ймовірність своєї відставки. Він зазначив, що чутки про це поширюються протягом останніх півроку.

Про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

Міністр наголосив, що вже рік перебуває на посаді і весь цей час "бореться з пандемією і коронавірусом".

"Щодо моєї відставки. Це вже продовжується більше, ніж півроку (чутки про відставку, - ред.)... Що можна зробити?", - зазначив Степанов.

Раніше джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило РБК-Україна, що Верховна рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак на цьому тижні голосування не передбачається.

Крім того, співрозмовник РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що відставка Степанова - це питання часу, "можливо пари місяців або менше".

Нагадаємо, розмови про можливе звільнення Степанова посилилися в лютому після того, як в України виникли проблеми з поставками вакцини від коронавірусу. При цьому в березні спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що відставка Степанова поки не планується.

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