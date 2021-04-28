Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу, а Степанова могут отправить в отставку: новости за 27 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за создание нового международного формата переговоров по Донбассу, На Донбассе в результате подрыва автомобиля есть погибший и раненые, в Украине аномальный холод сменится резким потеплением. Подробнее о том, что произошло во вторник, 27 апреля, - в материале РБК-Украина

С мощными игроками: Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за создание нового международного формата переговоров по Донбассу. Он может быть параллельным нормандскому и состоять из "мощных игроков".

"Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - заявил Зеленский.

На Донбассе в результате подрыва автомобиля погиб военный, еще трое ранены

Во вторник, 27 апреля, на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате происшествия один украинский военный погиб, еще трое получили травмы.

Сообщается, что инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Украина высылает российского консула в Одессе. Он покинет страну до 30 апреля

Украина в ответ на высылку украинского дипломата из России объявила "persona non grata" российского консула в Одессе. Он должен покинуть страну до 30 апреля.

В заявлении МИД снова выразил протест в связи с тем, что вчера МИД России объявил "persona non grata" сотрудника посольства Украины в Москве. Данный шаг расценивается как продолжение антиукраинской кампании.

Степанова собираются отправить в отставку. Но не на этой неделе

Верховная рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Однако на этой неделе голосование не предвидится. Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

Степанов отреагировал на информацию о вероятности своей отставки. Он отметил, что слухи об этом распространяются в течение последних полугода.

"УЗ" восстанавливает полноценное движение поездов во всех областях, кроме Житомирской

Укрзализныця восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение в которых было временно ограничено из-за локдауна. Сейчас запрет высадки и посадки пассажиров действует только в Житомирской области.

"Укрзализныця в очередной раз отмечает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци", - говорится в сообщении компании.

В Киеве подросток вырезал всю семью и просидел с телами несколько дней: что известно

В Киеве на улице Ревуцкого (ж/м "Позняки") 16-летний подросток вырезал всю свою семью и провел с телами несколько дней. А когда их начали разыскивать, пустился в бега.

Что известно о страшном преступлении, причины трагедии, и что теперь будет с парнем - читайте в материале Styler.

Bloomberg обнародовал рейтинг самых стойких стран к COVID-19

Американское издание Bloomberg составило рейтинг самых безопасных и стойких к коронавирусу стран. Список возглавил Сингапур.

Рейтинг составлялся с учетом таких параметров: индекс заражаемости, смертность от COVID, количество тестов и процент выявления, масштабы вакцинации, надежность карантинных мер.

В Украине аномальный холод сменится резким потеплением (карта)

Погода в Украине в среду, 28 апреля, порадует жителей большинства областей страны. Ночные морозы начнут отступать, а дневная температура пойдет вверх. Кроме того, синоптики пообещали солнечную и ясную погоду почти во всех регионах.