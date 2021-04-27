Україна висилає російського консула в Одесі. Він залишить країну до 30 квітня

Україна у відповідь на висилку українського дипломата з Росії оголосила "persona non grata" російського консула в Одесі. Він має залишити країну до 30 квітня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України .

У заяві МЗС знову висловив протест у зв'язку з тим, що вчора МЗС Росії оголосив "persona non grata" співробітника посольства України в Москві. Даний крок розцінюється як продовження антиукраїнської кампанії.

Українська сторона відкидає звинувачення в тому, що дипломат нібито займався діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом.

"Співробітник посольства України в Москві не здійснював ніяких дій, які виходили б за межі його дипломатичних і консульських функцій", - повідомили в МЗС і звинуватили Росію в порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини та постійної дипломатичної практики.

У відповідь МЗС України оголосив консула генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити країну до кінця дня 30 квітня 2021 року.

"У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь", - додали в МЗС.