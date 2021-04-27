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Україна висилає російського консула в Одесі. Він залишить країну до 30 квітня

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 квітня 2021 13:15
Україна висилає російського консула в Одесі. Він залишить країну до 30 квітня Фото: МЗС України висилає російського консула (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна у відповідь на висилку українського дипломата з Росії оголосила "persona non grata" російського консула в Одесі. Він має залишити країну до 30 квітня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

У заяві МЗС знову висловив протест у зв'язку з тим, що вчора МЗС Росії оголосив "persona non grata" співробітника посольства України в Москві. Даний крок розцінюється як продовження антиукраїнської кампанії.

Українська сторона відкидає звинувачення в тому, що дипломат нібито займався діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом.

"Співробітник посольства України в Москві не здійснював ніяких дій, які виходили б за межі його дипломатичних і консульських функцій", - повідомили в МЗС і звинуватили Росію в порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини та постійної дипломатичної практики.

У відповідь МЗС України оголосив консула генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити країну до кінця дня 30 квітня 2021 року.

"У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше в Санкт-Петербурзі затримували українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру". Після чого його видворили з Росії.

У відповідь на це МЗС України оголосив "persona non grata" старшого дипломата посольства Росії Євгена Чернікова. Він уже покинув країну.

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