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Степанова збираються відправити у відставку. Але не на цьому тижні

Новость на русском → Києва, Вівторок 27 квітня 2021 09:07
Степанова збираються відправити у відставку. Але не на цьому тижні Фото: міністр охорони здоров'я Максим Степанов(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Мілан Лєліч, Владислав Красінський

Верховна рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак на цьому тижні голосування не передбачається.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в керівництві фракції "Слуга народу".

"Такі плани (відправити Степанова у відставку на цьому тижні, - ред.) були, але поки їх відклали. Він проводив роботу з депутатами, але це б не вплинуло, тому що все одно за його відставку точно було б 226 голосів. Але могло б не бути 226 "за" нового міністра, тому що за нього не проголосувала б опозиція", - додав він.

А ймовірний змінник Степанова на посаді, за словами джерела, не хотів би працювати в статусі лише в.о. міністра. Ім'я цього кандидата поки не розкривають.

Крім того, співрозмовник видання в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що відставка Степанова - це питання часу, "можливо пари місяців або менше".

"У президента на особистому рівні Немає до Степанова хорошого ставлення. Він не виконав дуже багато своїх обіцянок. Вже видно, що план вакцинації провалений. Поки все впирається в кандидатуру нового міністра, її шукають", - пояснило джерело.

За його словами, кандидатура головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ не розглядається.

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про звільнення Степанова вже в цей четвер, 29 квітня, з посиланням на неназваних співрозмовників в офісі президента.

Обидва джерела РБК-Україна заперечують можливість відставки глави МОЗ до травневих свят.

Нагадаємо, розмови про можливе звільнення Степанова посилилися в лютому після того, як в України виникли проблеми з поставками вакцини від коронавірусу. При цьому в березні спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що відставка Степанова поки не планується.

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