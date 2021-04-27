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"УЗ" відновлює повноцінний рух поїздів в усіх областях, окрім Житомирської

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 14:36
"УЗ" відновлює повноцінний рух поїздів в усіх областях, окрім Житомирської Фото: "УЗ" відновлює повноцінний рух поїздів майже в усіх областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Укрзалізниця відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі заборона висадки та посадки пасажирів діє лише в Житомирській області.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

В "УЗ" нагадали, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Укрзалізниця вкотре наголошує, що суворо стежитиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах і на вокзалах, та звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень. Також на свята продовжили маршрут одного зі швидкісних поїздів.

Зокрема, на травневі свята курсуватимуть додаткові потяги в Ужгород, Рахів, Ковель, Чернівці, Миколаїв, Маріуполь, Костянтинівку, Івано-Франківськ, Одесу і Львів.

З 11 квітня УЗ відновила курсування поїздів в Закарпатську область. Рух поїздів був обмежений через те, що Закарпаття перебувало в "червоній" зоні карантину.

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