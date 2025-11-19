RU

Зеленский поговорил с Туском: Польша поделилась разведданными о диверсиях на железной дороге

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудили последствия российских атак и недавние диверсии на польской железной дороге.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам Зеленского, Туск выразил соболезнования в связи с погибшими в Тернополе и десятками раненых в других регионах после очередной волны дроновых и ракетных ударов РФ. Президент поблагодарил Польшу за солидарность и сообщил, что в Украине продолжаются экстренные восстановительные работы.

Туск также поделился данными польских правоохранителей и разведки о диверсиях на железной дороге, для организации которых использовали соцсеть Telegram и запускали дезинформационную кампанию против Украины. Зеленский отметил, что Украина ежедневно сталкивается с подобными подрывными действиями, в том числе и на объектах железнодорожной инфраструктуры.

"Все факты указывают на российский след. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован", - отметил Зеленский.

Украина и Польша договорились создать совместную группу для противодействия диверсиям и предотвращения подобных операций РФ в будущем. Зеленский подчеркнул, что Киев готов к всестороннему сотрудничеству и обмену информацией.

 

Диверсии на железной дороге в Польше

В Польше фиксируют новые диверсии на железной дороге. Ранее стало известно, что в период с 15 по 17 ноября была повреждена инфраструктура железнодорожной линии №7 на отрезке Варшава Восточная - Дорогуск.

На одном из ключевых направлений, ведущем к украинской границе, машинист заметил серьезные повреждения пути недалеко от станции PKP Mika в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства.

Премьер Дональд Туск подтвердил: пути на маршруте Варшава-Люблин, которым доставляется помощь Украине, были разрушены в результате взрыва. "Укрзализныця" уточнила, что, по данным польской стороны, на участке сработало взрывное устройство, которое повредило железнодорожное полотно.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские военные проверят безопасность еще 120 километров путей, ведущих к границе с Украиной, чтобы предотвратить новые атаки.

Полиция Польши начала расследование и рассматривает версию о диверсии в интересах иностранной спецслужбы.

Также сообщалось, что Варшава потребует от Беларуси задержать и передать подозреваемых в подрывах. Один из них в мае уже был осужден во Львове за диверсии в Украине, другой - уроженец Донецкой области, который ранее работал в прокуратуре.

